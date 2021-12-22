{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Тамбовские власти объявили о досрочных каникулах в школах с 27 декабря

Решение принято в целях профилактики вирусных заболеваний

ТАМБОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Тамбовские школьники уйдут на каникулы с 27 декабря, а не с 30-го, как планировалось ранее. Решение принято в целях профилактики вирусных заболеваний, сообщает в среду пресс-служба администрации Тамбовской области.

"По поручению временно исполняющего обязанности главы администрации Тамбовской области Максима Егорова для всех школьников области единые новогодние каникулы начнутся раньше времени - с 27 декабря и продлятся до 9 января 2022 года, после чего ребята вернутся в школы и продолжат обучение", - говорится в сообщении. Такое решение принято для профилактики заболеваемости респираторных заболеваний.

В мэрии отметили, что для младших школьников по запросу родителей будут работать группы продленного дня. Также с 27 декабря уйдут на каникулы учреждения дополнительного образования. При этом детсады, колледжи и вузы продолжат работу в прежнем режиме.

По данным оперштаба, в Тамбовской области с начала пандемии зарегистрировано 59 тыс. случаев коронавируса, сегодня впервые за последние два месяца выявлено менее 200 случаев. В настоящий момент в регионе вакцинировано более 487 тыс. человек, что составляет 73,8% от плана. Самая высокая доля вакцинированных в Первомайском районе - 99,4%, самая низкая в Мичуринске - 55,2% от плана.

Теги
РоссияТамбовская областьПандемия COVID-19
Казанский университет работает в обычном режиме на фоне сообщений о задержании ректора
Информация о задержании Ильшата Гафурова появились в местных СМИ
Читать полностью