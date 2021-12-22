В Думу пока не поступили предложения кабмина по индексации пенсий работающих пенсионеров

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко сообщил, что в комитет пока не поступало предложений от правительства РФ по индексации пенсий работающих пенсионеров.

"Пока предложений никаких от правительства не поступало", - сказал он ТАСС в среду.

При этом парламентарий подчеркнул, что вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров продолжает оставаться актуальным. "Эта тема волнует всех депутатов, волнует население. <....> Решение [об индексации пенсий] пока не определено", - сказал политик.

Ранее думский комитет по соцполитике принял решение направить письмо в правительство РФ, в котором запросит дополнительную информацию о позиции кабмина по индексации страховых пенсий работающих пенсионеров.

В январе Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков проинформировал, что кабмин представил в срок "поливариантное видение" вопроса, окончательное решение будет принято позже.