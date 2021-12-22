Поликлинику площадью 7 тыс. кв. м построят в Кургане к 2025 году

ТАСС, 22 декабря. Строительство нового здания областной взрослой поликлиники площадью 7 тыс. кв. м запланировано в Кургане. Торги на осуществление строительных работ запланированы на январь 2022 года, сообщил в интервью ТАСС губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Сейчас поликлиника располагается в арендованном помещении, в здании кардиодиспансера. Только тут возможно пройти ряд обследований, которые требуют современного оборудования. Проектная мощность - не более 350 посещений в смену, при фактической загруженности до 700 посещений.

"В январе следующего года мы торгуем взрослую поликлинику здесь, на территории - еще 7 тыс. кв. м", - сказал Шумков.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, здание планируется построить к 2025 году, фактически это будет современный лечебно-диагностический центр на 750 посещений в день. Площадка под новое здание уже выбрана - его построят на территории областной клинической больницы, что позволит сделать более удобной маршрутизацию пациентов. После того, как поликлиника переедет в новое здание, площади, которые она сейчас занимает, будут освобождены под нужды кардиодиспансера.

Шумков отметил, что за пару лет в Кургане будет построено более 20 тыс. кв. м только новых медицинских площадей - в городе уже строится детская поликлиника и хирургический корпус Курганского онкодиспансера.