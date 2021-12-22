В Татарстане разрешили работу магазинов ночью до 11 января

КАЗАНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Татарстана сняли ограничение на ночную работу объектов розничной торговли до 11 января 2022 года. Также расширили список мест, куда возможен допуск только по QR-кодам, теперь это компьютерные клубы, боулинг и аттракционы в помещениях. Это следует из изменений в постановлении Кабинета министров Татарстана, опубликованном на сайте правительства региона.

"Это два основных дополнения. Первое - это увеличение количества точек, где нужен QR-код. И второе дополнение связано с тем, что до 11 января разрешено объектам розничной торговли работать в ночь", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Вход в развлекательные комплексы и доступ на аттракционы, расположенные в помещениях, а также в компьютерные и интернет-клубы и боулинги разрешены только тем, у кого есть QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

Во вторник руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина заявила, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе стабильно снижается, за прошлую неделю заболеваемость снизилась на 40%.

Она сообщила, что стабилизация обстановки происходит на фоне широкой вакцинации населения. Так, на 21 декабря привиты уже 74% взрослого населения.