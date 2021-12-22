Правозащитники отмечают рост числа арестов россиян по языковому принципу в Прибалтике

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московское бюро по правам человека отмечает рост числа арестов в Эстонии, Латвии и Литве россиян, которые защищают права русскоязычного населения. Об этом говорится в докладе бюро, которое в среду представил журналистам его директор, член СПЧ Александр Брод.

"Необходимо отметить, что в странах Прибалтики участились случаи арестов, задержаний и вынесения обвинительных приговоров российским гражданам и нашим соотечественникам, защищающим права русскоязычного населения прибалтийских государств. Все указанные уголовные преследования являются примерами преследований по языковому и этническому принципам, а наши соотечественники, оказавшиеся за решеткой в результате произвола властей, являются жертвами политических репрессий", - говорится в докладе.

"Данные действия государств Прибалтики должны получить соответствующую правовую оценку со стороны российских и международных органов правосудия. Очевидно, что государства, проводящие подобную репрессивную политику, не могут быть признаны демократическими правовыми государствами", - подчеркивается в документе.

Правозащитники отмечают, что ситуация с политическими и культурными правами россиян и соотечественников в 2021 году "имела тенденцию к деградации в ряде стран постсоветского пространства, прежде всего в странах Прибалтики, на Украине, в Молдавии". "По-прежнему значительная часть наших соотечественников лишена права голоса в Латвии и Эстонии. Теперь к этим странам прибавились Украина и Молдавия. Грубейшими нарушениями культурных прав наших соотечественников отмечена в 2021 году деятельность государственных структур стран Прибалтики, Украины и Молдавии", - сказано в докладе.

Кроме того, как говорится в документе, за последние годы в прибалтийских государствах закрыли сотни русскоязычных школ. "Эта осознанная политика нарушения прав человека по национальному признаку, проводимая по инициативе политического руководства данных стран", - считают авторы доклада.