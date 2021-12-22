Мишустин утвердил проведение пилотного проекта по реабилитации детей с инвалидностью

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении с 2022 года в нескольких регионах пилотного проекта по реабилитации и абилитации детей с инвалидностью с помощью электронных сертификатов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Эксперимент пройдет в Свердловской и Тюменской областях, отметили в кабмине. В рамках проекта все услуги по реабилитации детей с инвалидностью, проживающих в этих регионах, будут предоставляться комплексно и на основании электронного сертификата. "С помощью сертификата можно будет оплатить реабилитационные мероприятия в специализированных учреждениях, питание и проживание пациентов и их сопровождающих в этих учреждениях. Кроме того, предусмотрена компенсация расходов на проезд до места прохождения реабилитации", - говорится в сообщении.

В правительстве указали, что проект будет реализован поэтапно. С 1 января до 1 июня 2022 года Минтруд, Фонд социального страхования, Федеральное казначейство и власти пилотных регионов проведут организационные мероприятия, а с 2 июня начнется предоставление самих услуг с помощью электронного сертификата. Услуги будут оказываться в реабилитационных организациях регионов, а также в федеральных реабилитационных учреждениях, подведомственных Минтруду.

"Пилотный проект продлится до конца 2024 года. После этого Минтруд представит в правительство доклад о его результатах и целесообразности его распространения на всей территории страны", - заключили в кабмине.