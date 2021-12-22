Госдума отменила техосмотр для личного транспорта

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта, используемого в личных целях.

От данной процедуры будут освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно для собственных нужд. Тем не менее техосмотр будет обязательным для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта, который применяется в служебных целях. Как уточнил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, "процедура также сохранится в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации".

Принятый закон гласит, что личный автотранспорт не подлежит техосмотру за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, актами Евразийского экономического союза, а также в случае внесения изменений в их конструкцию. Исключаются случаи, когда у водителя уже есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД подвергают его проведению техосмотра. Исключение - очевидная техническая неисправность транспорта, угрожающая безопасности дорожного движения.

Депутаты предусмотрели, что владельцев личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Как отметил ранее Володин, "это решение облегчит жизнь многим автовладельцам", закон коснется примерно 50 млн транспортных средств.