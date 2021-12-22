Умер председатель совета ветеранов МВД России Иван Шилов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель совета ветеранов МВД России Иван Шилов скончался на 92-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Печальное и очень скорбное известие: ушел из жизни человек-легенда, генерал-полковник Иван Федорович Шилов, один из патриархов правоохранительной службы, бессменный председатель совета ветеранов МВД. Искренне соболезную родным и близким", - сообщил он.

Иван Шилов родился 3 сентября 1930 года. Службу в системе МВД он начинал солдатом внутренних войск, а затем после окончания Калининградского военного училища был направлен в УВД Хабаровского края, где трудился в должностях уполномоченного уголовного розыска и старшего следователя.

Прослужив 10 лет на Дальнем Востоке, Шилов был направлен в Москву на учебу в Академию МВД СССР, а по окончании ее продолжил службу в УВД Кемеровской области в уголовном розыске, сначала начальником райотдела внутренних дел, потом - начальником управления уголовного розыска, а затем первым заместителем начальника УВД Кемеровской области. В 1983 году генерал Шилов возглавил Главное управление уголовного розыска МВД СССР, затем Главное управление внутренних дел Московской области. С марта 1988 года занимал должность первого заместителя министра внутренних дел СССР. В 2002 году возглавил общественную организацию ветеранов органов внутренних дел.