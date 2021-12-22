Патриарх Кирилл уверен, что вакцинация от коронавируса - это сугубо медицинский вопрос

Церковь должна оставаться свободной от сегрегации по иммунному признаку и принимать всех стремящихся к Богу людей, заявил в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы, трансляция которого велась на официальных интернет-ресурсах РПЦ.

"Я убежден, что вакцинироваться или нет - это вовсе не вероучительный вопрос. Это вопрос сугубо медицинский, дело личного выбора и ответственности человека, его жизненного опыта. В связи с этим совершенно недопустимым является злоупотребление пастырской властью по этому и подобным вопросам, и уж тем более вакцинацию нельзя рассматривать как признак ипостаси. Даже если весь мир станет ареной сегрегации по иммунному признаку, церковь должна оставаться свободной от такой сегрегации и принимать всех стремящихся ко Христу людей", - сказал он.