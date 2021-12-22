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Пандемия COVID-19

Патриарх Кирилл уверен, что вакцинация от коронавируса - это сугубо медицинский вопрос

Патриарх Московский и всея Руси заявил, что "даже если весь мир станет ареной сегрегации по иммунному признаку, церковь должна оставаться свободной и принимать всех стремящихся ко Христу людей"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вакцинация является сугубо медицинским вопросом, а не вероучительным, поэтому священнослужителям недопустимо злоупотреблять пастырской властью в вопросах вакцинации.

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Церковь должна оставаться свободной от сегрегации по иммунному признаку и принимать всех стремящихся к Богу людей, заявил в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы, трансляция которого велась на официальных интернет-ресурсах РПЦ.

"Я убежден, что вакцинироваться или нет - это вовсе не вероучительный вопрос. Это вопрос сугубо медицинский, дело личного выбора и ответственности человека, его жизненного опыта. В связи с этим совершенно недопустимым является злоупотребление пастырской властью по этому и подобным вопросам, и уж тем более вакцинацию нельзя рассматривать как признак ипостаси. Даже если весь мир станет ареной сегрегации по иммунному признаку, церковь должна оставаться свободной от такой сегрегации и принимать всех стремящихся ко Христу людей", - сказал он.

Теги
Кирилл (патриарх)Пандемия COVID-19
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