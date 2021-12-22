В МГУ заявили, что девятилетняя студентка Теплякова с сентября не посещала занятия

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Девятилетняя студентка факультета психологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Алиса Теплякова с 8 сентября не посещала занятия, складывающаяся ситуация вокруг девочки из-за ее родителей вызывает беспокойство. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе факультета.

Ранее сотрудники факультета психологии МГУ вызвали полицию из-за скандального поведения отца Тепляковой. Отмечается, что мужчина прорывался через охрану "разобраться с преподавателями", поскольку ему не понравилась полученная дочерью оценка на экзамене и процедура его проведения. Администрация факультета сообщила ТАСС, что обеспечит образовательный процесс и сделает все для комфортного пребывания студентки на территории факультета.

"Начиная с 8 сентября Алиса не присутствовала ни на одном занятии в стенах Московского университета. Несмотря на напоминания и просьбы учебного отдела предоставить какие-либо документы, объясняющие или подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение всего семестра, факультет так до настоящего времени [их так] и не получил", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что коллектив факультета психологии МГУ крайне обеспокоен ситуацией, складывающейся вокруг Тепляковой "благодаря не всегда адекватному поведению и некоторым необоснованным заявлениям ее родителей, не соответствующим действительности, иногда носящими клеветнический характер в адрес студентов, преподавателей и других сотрудников Московского университета".

"Все это не может не создавать потенциальную угрозу психологическому благополучию, психическому развитию и физическому здоровью девятилетней девочки. Неоднократные разъяснения на эту тему, к нашему большому сожалению, не были восприняты родителями девочки, что, естественно, не может не вызывать нашей тревоги за будущее девочки как профессиональных психологов", - отметили в пресс-службе.

Москвичка Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике в восемь лет и получила аттестат в московской школе №626. Аттестат об окончании девяти классов девочка получила в семь лет.