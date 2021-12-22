{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество

В новогодние праздники в России каждые 2 минуты происходит пожар

Как сообщили в МЧС, основными причинами становятся неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация электрооборудования или печного отопления, а также большая нагрузка на электросеть
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пожары происходят в России в новогодние праздники каждые две минуты, сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"Новогодние праздники - это у нас пиковые нагрузки по количеству пожаров, по количеству травмированных, по количеству погибших. Каждые пять минут в обычное время происходит пожар, в новогоднюю ночь пожары происходят раз в две минуты", - сказал он.

Причинами пожаров в праздники, так же как и в обычные дни, становятся неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация электрооборудования или печного отопления, большая нагрузка на электросеть.

"Ежегодно около 400 несовершеннолетних погибает на пожарах. Это проблема, связанная с оставлением детей без присмотра", - добавил Еникеев.

Кроме того, по его данным, в этом году в стране пройдет 20 тыс. новогодних мероприятий, включая елки. Каждое из них будет проверено инспекторами Госпожнадзора.

Теги
РоссияНовый год и Рождество
Минздрав разъяснил ситуацию о внесении вакцины от ковида подросткам в календарь прививок
Читать полностью