Телеканал RT на немецком языке сняли с вещания в Европе

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Немецкий медиарегулятор снял с вещания в Европе телеканал RT DE. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале RT.

"Сегодня немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы наш новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве", - сказано в заявлении.

В пресс-службе канала подчеркнули, что считают действия немецкого регулятора неправомерными, и выразили уверенность, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке.