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Телеканал RT на немецком языке сняли с вещания в Европе

Представители телеканала назвали действия немецкого регулятора неправомерными
© Михаил Фомичев/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Немецкий медиарегулятор снял с вещания в Европе телеканал RT DE. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале RT.

"Сегодня немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы наш новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве", - сказано в заявлении.

В пресс-службе канала подчеркнули, что считают действия немецкого регулятора неправомерными, и выразили уверенность, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке.

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