Свердловские власти втрое увеличат число отремонтированных медицинских объектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют в 2022 году в три раза - до 78 - увеличить количество капитально отремонтированных объектов в медицинских учреждениях по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения области Андрей Шастин.

"Мероприятия по проведению капитальных ремонтов осуществляются в рамках вышеуказанной региональной программы, которой запланировано проведение капитального ремонта 224 объектов и учреждений медицинских организаций, подведомственных Минздраву Свердловской области, в том числе на 2022 год - 78 объектов в 38 учреждениях здравоохранения", - сказал он.

Замминистра добавил, что в 2021 году капитально отремонтируют 26 объектов в 20 учреждениях здравоохранения. Также, по словам Шастина, по итогам текущего года в регионе планируется изготовить и смонтировать 11 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и одно отделение общей врачебной практики. На 2022 год для 18 медицинских учреждений запланировано изготовление и монтаж 23 ФАПов и двух отделений общей врачебной практики.

Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Свердловской области была утверждена в регионе в конце 2020 года. На ее реализацию за пять лет направят свыше 17 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Программой предусмотрено в том числе обеспечение доступности медпомощи в поселках и малых городах региона, обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первой помощи.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста в РФ (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.