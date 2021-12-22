Дума приняла закон о блокировке сайтов за оправдание экстремизма

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о блокировке сайтов, оправдывающих экстремизм и распространяющих ложные сообщения о терактах.

В случае обнаружения в интернете "информации, содержащей обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность", генпрокурор РФ или его заместители смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к соответствующим ресурсам.

Ранее во втором чтении нижняя палата приняла предложенную депутатами-единороссами Александром Хинштейном и Сергеем Боярским поправку, которой предлагается также блокировать сайты, распространяющие ложные сообщения о терактах.

Изменения вносятся в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и связи". Его действующая редакция предусматривает внесудебный порядок блокировки за призывы к экстремизму, но не за оправдание такой деятельности.