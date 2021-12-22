Папа Римский и митрополит Иларион обсудили вопросы взаимодействия церквей

ВАТИКАН, 22 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск принял в среду утром на аудиенции председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона. Как сообщила служба печати Святого престола, в ходе беседы, "прошедшей в духе братства", обсуждались темы взаимодействия Римско-католической и Русской православной церквей.

"Утром перед коллективной аудиенцией Папа Франциск принял митрополита Волоколамского Илариона. В ходе беседы обсуждались темы, которые вызывают взаимную обеспокоенность и для преодоления которых необходимо искать совместные гуманитарные и духовные пути разрешения", - говорится в сообщении.

Кроме того, Франциск и Иларион обменялись дарами - иконописными изображениями Богоматери - по поводу недавних юбилеев предстоятелей обеих церквей. Понтифик, отметивший 17 декабря 85-летие, поблагодарил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за поздравления и поздравил погост с 75-летием, "с благодарностью вспомнив братскую встречу и беседу в Гаване в 2016 году", говорится в сообщении службы печати.

Ранее глава ОВЦС выразил надежду, что его переговоры с понтификом позволят "обсудить все вопросы, представляющие взаимный интерес", в частности вероятную будущую встречу Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. О возможной новой встрече 6 декабря сообщил сам глава Римско-католической церкви, отвечая на вопрос корр. ТАСС. Он заявил, что она обсуждается и состоится в обозримом будущем.