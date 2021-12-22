Госдума приняла закон об изменении условий премирования госслужащих

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект правительства РФ, корректирующий условия выплаты премий федеральным гражданским служащим.

Закон придает "универсальное значение премии", выплачиваемой госслужащим. "Указанные изменения позволят рассматривать премирование не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей", - говорится в пояснительной записке. Согласно действующей норме, премии госслужащим выплачиваются "за выполнение особо важных и сложных заданий". Новая формулировка позволяет назначать их в том числе за выполнение указанных заданий.

Как отмечается в сопроводительных материалах, закон и подготовленные в его развитие проекты указов президента РФ будут исполнены за счет ассигнований федерального бюджета, полученных в результате "оптимизации структуры и сокращения численности федеральных гражданских служащих", перераспределения средств между выплатами на зарплаты госслужащим и дополнительных бюджетных расходов.

В соответствии с документом совершенствование системы оплаты труда госслужащих запланировано в два этапа: с 1 января 2022 года - в отношении центральных аппаратов федеральных государственных органов, с 1 января 2023 года - в отношении территориальных органов, аппаратов федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации, представительств РФ и федеральных органов исполнительной власти за рубежом.