Косачев поддерживает идею мониторинга фактов дискриминации граждан РФ за рубежом

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев поддерживает предложение создать при МИД РФ координационную группу по мониторингу фактов дискриминации российских соотечественников за рубежом. Такая рекомендация, по словам сенатора, содержится в докладе Московского бюро по правам человека, посвященном анализу положения россиян и соотечественников за рубежом, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод в 2021 году.

"Хотел бы поддержать рекомендацию доклада создать при МИД России координационную группу для мониторинга фактов дискриминации российских граждан, соотечественников за рубежом и выработки механизмов правого и политического реагирования. По-моему, хорошая идея. Нам совершенно точно нужна полная картина происходящего и возможных способов реагирования", - сказал Косачев в среду на пресс-конференции, посвященной нарушению прав граждан РФ и соотечественников за рубежом в 2021 году.

Сенатор также поддержал предложение о создании международной правозащитной организации, которая состояла бы из правозащитников, правоведов, экспертов разных стран, "для эффективной защиты россиян и соотечественников за рубежом". "Абсолютно согласен с тем, что эта работа не может и не должна быть делом только государства", - добавил сенатор.

"Мне доклад Московского бюро по правам человека представляется особенно ценным именно содержательной частью, то есть своей сугубо гуманитарной нацеленностью на то, чтобы помогать конкретным людям. С недавних пор это уже и наш конституционный долг. Хотя уверен, что и до появления известных поправок в конституцию мы этой работой занимались искренне и осознанно", - отметил парламентарий.

Русофобия как системное явление

Вице-спикер Совфеда подчеркнул, что русофобия в современном мире - это не эпизодические всплески, а системное явление. "Охота на россиян, исходящая, прежде всего, из Вашингтона, ведущаяся по всему миру, - это часть большой политики. В итоге это уже и языковая политика в некоторых соседствующих с Россией странах. Увы, ситуация с распространением русского языка в мире ухудшается. Но это не объективный процесс, а во многом результат проделок политтехнологов", - сказал он.

Косачев полагает, что сегодня под угрозой находится практически любой россиянин, который может быть наказан за высказывание в Cети, за посещение Крыма, "за работу в фирме, которую сочтут близкой к правительству России и после этого подведут под санкции, за общение с кем-то, кто когда-то может представлять опасность интересам США". "Национальность имеет значение. [Известны] громкие случаи задержания русских хакеров, как когда-то речь шла о русской мафии, хотя часто с нерусским составом. Последовательно формируется образ некой криминальной нации в целом. Образ злого русского создают, чтобы сформировать мнение - к русским, мол, не нужно применять те же нормы права и морали, что и к "цивилизованным народам". Это тоже крайне опасно", - констатировал сенатор.