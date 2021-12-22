РПЦ обеспокоена, как систему QR-кодов могут использовать в будущем

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) обеспокоена тем, как система QR-кодов может использоваться в будущем, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы.

Патриарх напомнил, что Священный синод в своем прошлогоднем послании 25 августа уже выражал обеспокоенность по этому поводу. В частности, говорилось, что широкий сбор личных данных, в том числе сведений о здоровье, а также обработка этих данных требует контроля со стороны общества, в том числе со стороны церкви как общественного института.

"С темой вакцинации в настоящее время тесно связан вопрос о присвоении гражданам электронных сертификатов о прохождении медицинской процедуры, о состоянии здоровья - так называемом иммунном статусе - с использованием QR-кодов. <...> Выраженная Священным синодом озабоченность в полной мере сохраняется и сегодня ", - сказал патриарх.

По его словам, объем сбора сведений о частной жизни людей нарастает, и это открывает возможность "невиданного прежде контроля за жизнью людей". Как отметил предстоятель РПЦ, многие люди в России обеспокоены риском того, что введенные технологии в будущем приведут к "ограничению основных прав и свобод".

"С удовлетворением отмечу, что по итогам первого чтения на прошлой неделе законопроекта, касающегося использования в общественных местах QR-кодов, выдаваемых в связи с вакцинацией от коронавирусной инфекции, было предложено исключение для посещения храмов (наряду с другими жизненно необходимыми для людей местами - прим. ТАСС). Конечно, было бы совершенно немыслимо, чтобы для входа в храм от прихожанина требовалось предъявление QR-кода или какого-либо иного гражданского разрешительного документа", - добавил патриарх.

Он выразил надежду, что государственная власть и ее законодательные органы прислушаются к мнению людей, обеспокоенных изменениями, которые могут произойти в жизни общества из-за нарастающей цифровизации. При этом патриарх назвал неуместными и греховными рассуждения о вакцинации или о присвоении в связи с ней QR-кода как о "печати антихриста", а также сеяние паники.