В МИД РФ заявили о продолжении предпринимать шаги для обеспечения прав россиян за рубежом

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российское внешнеполитическое ведомство продолжает активно бороться за обеспечение прав россиян за рубежом. Об этом заявил в среду уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора ведомственного департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев на конференции "Нарушение прав россиян и соотечественников за рубежом в 2021 году".

"Со своей стороны министерство иностранных дел России принимает все возможные дипломатические шаги для защиты прав российских граждан, оказавшихся в тюрьмах за рубежом. Такие дела находятся на контроле российских дипломатических представительств и в случае необходимости выносятся на обсуждение на самом высоком уровне", - сказал он.

Как отметил Лукьянцев, дипломаты оказывают россиянам консульскую поддержку в рамках имеющихся полномочий, добиваются "безусловного соблюдения прав и интересов" этих граждан, а также прорабатывают варианты изменения меры пресечения и их передачу на родину. "Кроме того, министерство стремится активно задействовать площадки правозащитных органов системы ООН и европейских региональных организаций по правам человека для привлечения внимания мирового сообщества к фактам нарушения прав наших соотечественников и российских граждан за рубежом - это и площадки сессий Совета ООН по права человека, это и комитеты ГА ООН, ежегодное совещание ОБСЕ по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения", - добавил он.

Дипломат обратил внимание, что значительное внимание в дипломатическом ведомстве РФ уделяют и положению русскоязычного населения в Латвии, Эстонии и Украине на фоне "известных дискриминационных законов и законодательных инициатив, касающихся ограничения доступа к образованию на русском языке и его использованию в общественно-политической жизни этих стран". "Проводится адресная работа в аналогичным ключе с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович, офисом верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств и с правозащитными структурами Евросоюза. В их адрес направляются подробные информационные материалы о резонансных случаях и надуманных преследованиях, давлении на российских граждан", - резюмировал он.