В МЧС напомнили о штрафах за запуск пиротехники в неположенных местах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев на пресс-конференции в ТАСС дал советы, как правильно выбирать пиротехнику к Новому году.

"Нужно, чтобы покупали (пиротехнику) исключительно в специализированных магазинах, обращали внимание на срок годности и, что самое главное, делали в соответствии с рекомендацией завода-изготовителя", - сказал он, добавив, что у магазина должен быть сертификат соответствия продукции техническим регламентам. "Запускать петарды нужно по инструкции, приложенной к ним. Детям самостоятельно взрывать фейерверки нельзя", - подчеркнул Еникеев.

Он отметил, что в праздники растет число травмированных пиротехникой. "Не в большей степени опасен пожар, сколько причинение вреда жизни и здоровью в результате запуска пиротехники", - добавил представитель МЧС.

Еникеев также напомнил, что за запуск петард в неразрешенном для этого месте есть штрафы. Для обычных граждан - до 1,5 тыс. рублей, в условиях особого противопожарного режима - до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 40 тыс. рублей, для юридических - до 400 тыс. рублей. Если из-за пиротехники произошел пожар, ответственность может доходить вплоть до уголовной.

Отдельно представитель МЧС дал несколько советов и про домашнюю елку: она должна стоять на устойчивом основании, на ней должно быть как можно меньше синтетических материалов, при этом необходимо выключать из розетки гирлянды, уходя из дома.