Иларион считает, что визит Папы Римского на Украину маловероятен в условиях гонений на УПЦ

ВАТИКАН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Софья Липенкова, Вера Щербакова/. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион сомневается, что визит Папы Римского Франциска на Украину возможен в условиях, когда каноническая Украинская православная церковь подвергается дискриминации. Об этом он заявил в среду корреспонденту ТАСС после встречи с понтификом.

"Ситуация на Украине продолжает оставаться сложной. Помимо того, что есть сложности политического характера, есть также и церковный раскол, который не только не был врачеван действиями Константинополя, но был только усугублен. Каноническая Украинская православная церковь, объединяющая миллионы верующих, имеющая более 12 тыс. приходов, более 250 монастырей, церковь, представляющая самую большую религиозную конфессию Украины, подвергается сейчас дискриминации, а в некоторых местах - гонениям", - сказал Иларион.

Он отметил, что происходящее вызывает беспокойство РПЦ. "Не знаю, сколько в такой ситуации будет возможен визит Папы Франциска на Украину", - сказал Иларион. "Решать ему, не нам", - добавил он.

Ранее глава украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что Папа римский Франциск может в ближайшее время посетить Украину с визитом.