Володин призвал Минздрав исключить разночтения в вопросе вакцинации детей от COVID-19

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания обратился к Минздраву РФ с просьбой скорректировать приказ о национальном календаре прививок по эпидемическим показаниям, чтобы исключить разночтения в вопросе вакцинации детей и подростков от коронавирусной инфекции.

"Речь идет о приказе министерства здравоохранения. <…> В таблице календаря прививок внесли детей в графу [граждан], подлежащих обязательной вакцинации. Но при этом в самом разделе сделали ссылку на то, что необходимо это делать при условии добровольности и наличии письменного согласия родителей. То есть ситуация, совершенно очевидно, требует, чтобы Минздрав вмешался и поправил свой приказ в части приложения номер два, выведя оттуда, из графы граждан, подлежащих обязательной вакцинации, детей", - пояснил Володин.

При этом, он уточнил, что в документах Минздрава не было предусмотрено обязательной вакцинации, однако документ оформлен таким образом, что "дает простор для толкований и злоупотреблений".

"Людей пугают приказом, причем неправильно составленным. Поэтому, как говорил наш президент, решения должны быть выверенными, все должно быть четко и понятно. Он кому это говорил? Всем нам говорил. И министру здравоохранения это говорил, и заместителям министра, начальникам департаментов, главным специалистам, которые эти приказы готовили", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что в приказе Минздрава "есть неопределенность, которой не должно быть". "Прививка добровольная. Дети защищены законом. Депутаты держат вопрос на контроле. Все! Президент с нас спросит, если будет иначе, и накажет. И прав будет. И все тех, кто эти приказы пишет. А то сейчас мы начнем каждый по-своему трактовать", - добавил Володин.