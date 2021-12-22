Шнуров и Собчак аккредитованы на большую пресс-конференцию Путина

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Список журналистов, аккредитованных для участия в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, в этом году сократился более чем в полтора раза, в число тех, кто будет присутствовать на мероприятии, вошли Сергей Шнуров и Ксения Собчак. Это следует из опубликованных на сайте Кремля данных.

Всего в список включены 507 представителей прессы против 774 человек годом ранее.

Аккредитацию получил в том числе Шнуров. В прошлом году он уже участвовал в пресс-конференции Путина в качестве генерального продюсера канала RTVI. Доступ на площадку предоставлен и Собчак: в качестве места ее работы указано медиа Ostorozhno, созвучное с названием YouTube-канала журналистки.

В целом же в списки включены представители как российских, федеральных и региональных, так и международных СМИ, среди которых, например, испанское агентство EFE и китайская газета "Жэньминь Жибао".

Пресс-конференция Путина состоится 23 декабря в 12:00 мск. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24", "Первый канал" и "НТВ", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР. Хостбродкастер мероприятия - ВГТРК.