В оперштабе не исключили пересмотр запрета на авиасообщение из-за "омикрона"

ОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Исследования ученых РФ и ЮАР подтвердили более высокую заразность "омикрона" по сравнению с другими штаммами коронавируса. Об этом сообщили в среду журналистам в российском оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

"Показана более высокая трансмиссивность варианта "омикрон" от человека к человеку, что привело к росту заболеваемости (базовый репродуктивный показатель вырос до 2,5 в декабре, время удвоения числа инфицированных составляет 3,18-3,61 дня) и увеличению доли положительных проб до 35,5% при отсутствии указаний на более тяжелое клиническое течение", - говорится в сообщении.

Невакцинированные при заражении новым штаммом коронавируса "омикрон" болеют тяжелее, у них есть риск возникновения осложнений. Об этом в среду сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием по итогам российско-южноафриканской научной миссии по изучению особенностей новой коронавирусной инфекции, вызываемой вариантом "омикрон".

"Болезнь протекает тяжелее среди невакцинированных лиц с факторами риска, в особенности в старших возрастных группах, высокая частота (15-20% в общем) реинфекции и инфекции у привитых характеризуется более легким течением", - сообщили в штабе.

Дальнейший запрет на авиасообщение между государствами может быть пересмотрен с учетом глобального распространения "омикрона".