В Москве с 1 января увеличат минимальный размер пенсии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минимальный размер пенсии в Москве увеличат с 1 января 2022 года. Также запланирована индексация детских пособий и других социальных выплат, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности столичного правительства в Мосгордуме.

"С 1 января 2022 года правительство Москвы увеличит минимальный размер пенсии с городской доплатой. Запланирована индексация детских пособий и других социальных выплат. Кроме того, по многочисленным просьбам многодетных семей право бесплатного проезда в общественном транспорте получат оба родителя в многодетных семьях", - сказал Собянин.

Он добавил, что эти решения улучшат качество жизни миллионов жителей города.

"Что касается социальных пособий и льгот, за последние три года они были увеличены от 2 до 5 раз. А минимальная социальная пенсия московских пенсионеров увеличена на 40%. Мы и в дальнейшем будем индексировать социальные выплаты и пособия по мере возможностей городского бюджета. Уже сегодня обьем выплат и льгот составляет более 500 млрд рублей, что вообще никак не сопоставимо с подавляющим большинством Российской Федерации", - сказал Собянин.

Ранее пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщала, что по решению властей столицы минимальная пенсия для неработающих пенсионеров в Москве с учетом городской доплаты вырастет до 21 193 рублей в месяц, на 4,8% будут проиндексированы социальные пособия, 1,5 млрд рублей планируется направить на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны.