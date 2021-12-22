"Синьхуа" выпустит коллекцию фоторепортажей в виде NFT

ПЕКИН, 22 декабря. /ТАСС/. Китайское информационное агентство "Синьхуа" выпустит коллекцию своих фоторепортажей в виде невзаимозаменяемых токенов (non-fungible token, NFT). Это будет первая в КНР "цифровая коллекция новостей", сообщило агентство в среду.

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"В этой цифровой коллекции новостей зафиксировано множество драгоценных исторических моментов 2021 года, это особое резюме на конец года", - говорится в сообщении "Синьхуа". Агентство назвало предстоящий выпуск "цифровой памятью, записанной в мире метавселенной".

Одиннадцать фоторепортажей в виде NFT бесплатно выпустят 24 декабря в 20:00 по пекинскому времени (15:00 мск).

Невзаимозаменяемый токен - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. NFT является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году. За время ее существования было продано свыше 5 млн токенов.