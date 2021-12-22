Собянин: запрет на проведение массовых мероприятий отменят в Москве при первой возможности

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы готовы снять запрет на проведение массовых мероприятий в городе сразу же, как только позволят обстоятельства. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ежегодном отчете в Московской городской думе в среду.

"Конечно, как только представится такая возможность, мы обязательно отменим эти ограничения (на проведение массовых мероприятий - прим. ТАСС), но на сегодняшний день они необходимы. Что касается культурных и спортивных мероприятий, то они проводятся в ограниченном пространстве, помещении с полным контролем лиц, которые туда проходят", - сказал Собянин.

Он напомнил, что в Москве введена система QR-кодов, которая контролирует здоровье людей, посещающих различные мероприятия. Публичные и массовые мероприятия на улицах контролировать практически невозможно. Это является дополнительной зоной риска.

Ранее в московских театрах и музеях была увеличена максимальная заполняемость до 70%, но требование соблюдать масочный режим и использовать систему QR-кодов для организации входа посетителей сохраняются. Кроме того, в столице с 8 ноября введено обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные решения.

Кроме того, правило, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30% сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет, продолжает действовать в Москве до 25 февраля 2022 года.