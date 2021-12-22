{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опрос: половина россиян хочет вести "экологичный образ жизни"

Среди молодежи этот показатель достигает 68%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Порядка 50% россиян хотят вести "экологичный образ жизни": экономить электроэнергию и прочие ресурсы, грамотно обращаться с отходами. Среди молодежи этот показатель достигает 68%, сообщил председатель Федерального экспертного совета (ФЭС), председатель московского совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в среду.

"У нас сейчас 62% вообще постоянно думают про экологию, согласно нашим опросам. Экологичный образ жизни, особенно в части отходов, экономии электроэнергии, ресурсов и так далее, - у нас 50% граждан с удовольствием этим занимаются", - сообщил он на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Расулмухамедова, среди молодежи России 68% желают вести "экологичный образ жизни".

В волонтерское движение по экологическим направлениям вовлечены 10 млн россиян в настоящее время, рассказал он.

Теги
Россия
В Коммунарке завершили строительство амбулаторного корпуса больницы
В здании создали необходимую инфраструктуру для оказания качественной медицинской помощи различного профиля, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов
Читать полностью