Опрос: половина россиян хочет вести "экологичный образ жизни"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Порядка 50% россиян хотят вести "экологичный образ жизни": экономить электроэнергию и прочие ресурсы, грамотно обращаться с отходами. Среди молодежи этот показатель достигает 68%, сообщил председатель Федерального экспертного совета (ФЭС), председатель московского совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в среду.

"У нас сейчас 62% вообще постоянно думают про экологию, согласно нашим опросам. Экологичный образ жизни, особенно в части отходов, экономии электроэнергии, ресурсов и так далее, - у нас 50% граждан с удовольствием этим занимаются", - сообщил он на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Расулмухамедова, среди молодежи России 68% желают вести "экологичный образ жизни".

В волонтерское движение по экологическим направлениям вовлечены 10 млн россиян в настоящее время, рассказал он.