Возобновление строительства ледовой арены на Алтае перенесли на 2022 год

БАРНАУЛ, 22 декабря. /ТАСС/. Возобновление строительства ледовой арены "Алтай" в Барнауле, являющейся спортивным долгостроем Алтайского края, перенесено с 2021-го на 2022-й год. Об этом ТАСС сообщил министр спорта региона Алексей Перфильев.

Строительство ледовой арены начали в 2011 году. В объект было вложено 250 млн рублей, однако в 2014 году стройка была приостановлена из-за отсутствия федерального финансирования. В мае Перфильев сообщал о намерении возобновить строительство в 2021 году в рамках краевой адресной инвестпрограммы - за счет средств регионального бюджета. На завершение строительства предполагалось направить 720 млн рублей, 150 млн рублей из которых - в текущем году.

"В 2022 году в Барнауле планируется определить подрядчика и приступить к строительству крытого катка с искусственным льдом в спортивной школе олимпийского резерва по хоккею "Алтай", расположенного по адресу: проспект Сибирский, 52. По объекту ведется пересчет сметы в связи с удорожанием строительных материалов", - сказал Перфильев.

Он уточнил, что пока срок сдачи объекта - 2024 год - не изменился.

По словам министра, в 2022 году в крае планируется завершить строительство крытого катка с искусственным льдом на стадионе "Прогресс" в Бийске.

Министр спорта края неоднократно заявлял о дефиците ледовых площадок в регионе. Кроме того, во время визита министра спорта РФ Олега Матыцина в Алтайский край в 2021 году местные жители пожаловались на нехватку ледовых объектов. Матыцин тогда призвал региональные власти привлекать частные инвестиции при создании катков и бассейнов, поскольку эти спортивные объекты посещают больше всего людей, и они быстро окупаются.