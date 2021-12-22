Власти Калужской области разрешили ночную работу предприятий общепита

КАЛУГА, 22 декабря. /ТАСС/. Рестораны, кафе и развлекательные заведения Калужской области смогут работать в ночное время при условии предъявления посетителями QR-кодов. О подписании соответствующего постановления сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

"Предприятия общественного питания и развлекательные учреждения смогут принимать посетителей при предъявлении ими действующих QR-кодов или сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного в течение последних 48 часов", - сообщил Шапша.

Он отметил, что данное решение позволит проводить мероприятия, не подвергая их участников риску.

Запрет на ночную работу предприятий общепита был введен в регионе на два периода - с 22 октября по 30 декабря 2021 года и со 2 января по 15 января 2022 года. Введение требования о предъявлении QR-кодов при посещении кафе, баров и других общественных мест планировалось с 15 декабря, но власти приняли решение отложить применение этой нормы до 15 января. Запрет на проведение развлекательных мероприятий в ночное время был установлен с 13 до 30 декабря 2021 года и со 2 по 15 января 2022 года.

Среди других действующих в регионе ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, введены меры по режиму самоизоляции для вернувшихся из другого региона РФ и проживающих с ним. Также введен удаленный режим работы для лиц старше 60 лет, беременных и лиц, имеющих хронические заболевания, проводится обязательная вакцинация сотрудников социально значимых сфер.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 22 декабря, в Калужской области с начала пандемии выявлено 63 599 случаев заражения коронавирусом, в том числе 196 - за последние сутки. Выздоровели 59 623 человека, 1 163 пациента умерли.