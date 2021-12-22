Федеральные округа России лягут в основу празднования Нового года в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Тематические зоны, посвященные восьми федеральным округам России, планируется создать в районах Новосибирска к концу 2022 года, когда город станет новогодней столицей России. Концепция празднования, которая уже утверждена, называется "Вся Россия - в гости к нам", сообщил в среду в пресс-центре ТАСС начальник управления культуры мэрии города Владимир Державец.

Как сообщал мэр города Анатолий Локоть, Новосибирск в 2022-2023 гг. перед проведением в городе молодежного чемпионата мира по хоккею получит звание "Новогодней столицы России".

"Идея празднования нашей новогодней столицы, учитывая гостей, которые приедут на Молодежный чемпионат мира по хоккею, уже разработана. Общая идея называется "Вся Россия - в гости к нам". У нас разработаны сегодня по районам города восемь больших креативных зон, которые будут представлять федеральные округа всей нашей России. Каждая зона - свой федеральный округ, будет про него рассказывать, и небольшие шатры - также восемь - должны быть расположены рядом с новым ЛДС, где также будут представлены все восемь федеральных округов", - сказал Державец.

Он добавил, что в городе также планируется масштабное праздничное оформление. По словам Державца, проект достаточно дорогостоящий, и сейчас городские власти занимаются поиском источников финансирования.

"Новогодняя столица России" - проект Минкультуры РФ, который направлен на популяризацию въездного и внутреннего туризма. Ежегодно город, который получит этот статус, выбирается на конкурсной основе. С 2013 года новогодними столицами России были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань, Калуга. В начале января 2021 года власти Калуги, которую за период новогодних праздников посетили 150 тыс. туристов, передали представителям Нижнего Новгорода символ проекта "Новогодняя столица России" - хрустальную снежинку.