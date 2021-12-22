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При комитете Госдумы по молодежной политике создали экспертный совет

Первое заседание совета планируют провести до середины февраля

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по молодежной политике на заседании в среду утвердил состав экспертного совета. Рассмотрено более 800 заявок, отобраны более 70 специалистов, сообщает пресс-служба комитета.

"Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил утвердить состав экспертного совета. В него открытым набором из более чем 800 заявок были отобраны более 70 специалистов в различных направлениях молодежной политики", - говорится в сообщении.

Первое заседание совета планируется провести до середины февраля.

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