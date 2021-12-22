Эксперт: интерес к русскому языку в Сирии сталкивается с несистемностью преподавания

ДАМАСК, 22 декабря. /ТАСС/. Растущий интерес к изучению русского языка со стороны школьников и взрослых жителей Сирии сталкивается с отсутствием системности в его преподавании для разных категорий учеников. Об этом журналистам во время круглого стола по проблемам преподавания русского в Университете Дамаска в преддверии заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии рассказала профессор Московского педагогического государственного университета Елизавета Хамраева.

"Интерес к русскому языку в Сирии необычайно высок. Сейчас это несколько спонтанно, потому что это (стремление к изучению языка - прим. ТАСС) возникло от потребности и не систематизировано. И наша основная задача ближайшего времени - систематизировать эти курсы, дать возможность обучаться по правильным учебникам, рассчитанным именно на эту категорию", - сказала эксперт.

По ее словам, интерес к русскому языку в Сирии распространен среди трех категорий граждан. Это дети-билингвы из смешанных семей; это ученики средних школ, у которых русский язык стал обязательным; и это взрослые - студенты и нестуденты, которые интересуются русским языком как перспективным. При этом даже в Университете Дамаска сегодня есть ряд проблем с преподаванием русского. Как рассказал журналистам принявший участие в круглом столе заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорь Ткач, выяснилось, что здесь преподают русский по старым учебниками, созданным для Китая. Кроме того, есть потребность в сертификации преподавателей.

"Есть страны, в которых учителя русского языка должны подтверждать свою квалификацию. Без этого им не разрешают практику. И есть такие наши практики: мы финансируем приезд - в допандемийное время это был приезд, сейчас там, где не разрешено, мы пытаемся это делать онлайн - специальные учителя русского языка, имеющие право сертификации, проводят курсы повышения квалификации. Такие подтверждения нужны и здесь, я думаю, мы такую практику наладим с начала года", - сказал Ткач.

Руководители университета отметили, что будут рады любой методической помощи для изучающих русский язык. В этот раз российская делегация привезла в подарок 500 комплектов книг для литературного чтения.