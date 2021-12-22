Югорская новогодняя елка в 2021 году пройдет в онлайн-формате

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) решили провести Югорскую новогоднюю елку в онлайн-формате в 2021 году. Трансляция состоится 25 декабря на странице властей региона во "ВКонтакте", сообщил в среду департамент общественных и внешних связей Югры.

"Югорская новогодняя елка состоится 25 декабря - для детей в возрасте до 13 лет, достигших успехов в образовании, спорте, культуре, детей-сирот, детей с инвалидностью, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Праздник состоится онлайн в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе", - говорится в сообщении с уточнением, что в мероприятии примет участие губернатор Югры Наталья Комарова.

В рамках елки состоится онлайн-премьера мюзикла "Новогоднее приключение на карамельной фабрике", над которым работали более 100 человек из Ханты-Мансийска, Сургута, Санкт-Петербурга и Москвы. На сцене, в частности, выступит ансамбль русской песни "Млада", театр танца "Смола", детский театр современной хореографии "Академия танца", ансамбль песни и студенты Югорского государственного университета.

За все время в ХМАО, по данным регионального оперативного штаба на 22 декабря, 94,2 тыс. человек заболели ковидом, 87,5 тыс. пациентов выздоровели, 1 923 умерли. При этом суточная заболеваемость в регионе за последние две недели - с 8 по 22 декабря - снизилась более чем на 13% - с 217 случаев до 188.

Ограничения в регионе

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, заведений общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 1 февраля 2022 года подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Также невозможно проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, физкультурных и спортивных событий.

Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца января 2022 года. В регионе введена обязательная вакцинация и самоизоляция граждан от 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также обязательной вакцинации подлежат медики, вахтовики, проживающие в соцучреждениях, призывники, трудовые мигранты и работники ряда сфер.