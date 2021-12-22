Метель, сильный снег и ветер ожидаются в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 декабря. /ТАСС/. Метеорологи прогнозируют сильный снег, метель, порывы ветра до 16 м/с на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток местами по территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ожидаются сильный снег, метель", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ночью 23 декабря в западных районах Югры, по данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидаются сильный снег, метель, порывы ветра до 16 м/с. "Такие неблагоприятные погодные условия могут способствовать падению слабоукрепленных конструкций, деревьев, повреждению остекления зданий и строений, обрывам линий связи и электропередачи. Нарушение правил дорожного движения, а также превышения скоростного режима могут привести к возникновению дорожно-транспортных происшествий", - уточнили в пресс-службе.

В региональном ГУ МЧС рекомендовали жителям при сильном снегопаде плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности оставаться дома.