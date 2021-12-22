Около 7 тыс. человек в розыске задержали в Москве благодаря системе распознавания лиц

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Около 7 тыс. человек, объявленных в розыск, задержали в Москве благодаря видеосистеме распознавания лиц, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"Эта система [видеонаблюдения] работает не для того, чтобы наблюдать за гражданами, а для того, чтобы пресекать преступления и находить граждан, которые находятся в уголовном розыске. <...> Благодаря этой системе количество преступлений снизилось в разы. С помощью системы распознавания лиц в Москве задержано около 7 тыс. граждан, которые находились в уголовном розыске", - сказал Собянин, выступая с ежегодным отчетом о деятельности столичного правительства, в Мосгордуме.

По его словам, раскрытие большинства преступлений в Москве происходит именно с применением этой системы. "Все большие города, и Москва - не исключение, привлекают к себе огромное количество людей. И это не только люди, которые приезжают сюда для того, чтобы учиться и работать или отдыхать. Часть этих граждан приезжают для того, чтобы совершить преступления в большом городе и уехать безнаказанно отсюда. Наша задача - огородить москвичей от этих преступных посягательств, поэтому была создана система распознавания лиц в Москве", - сказал Собянин.

Согласно презентации к выступлению мэра, на улицах, в школах, во дворах и подъездах жилых домов Москвы установлено свыше 205 тыс. камер. Кроме того, в столице ведется видеонаблюдение в общественном транспорте. При этом в 2020 году в сравнении с годом ранее количество квартирных краж в столице сократилось в 14 раз, а кражи транспортных средств - в девять раз.