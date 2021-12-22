Беспилотный трамвай планируют запустить по районам Сириуса

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 декабря. /ТАСС/. Власти федеральной территории Сириус намерены запустить беспилотный трамвай, который соединит районы Сириуса. Об этом сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.

"По развитию городского транспорта - мы планируем создание беспилотного трамвая, который соединит районы Сириуса", - сказал он.

Он добавил, что также планируется развитие уличной дорожной сети, в том числе на территории Олимпийского парка.

"Отдельный большой проект - реализация набережной, это очень важный проект который позволит создать уникальный туристический комплекс", - добавил Плишкин.

О территории

В Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа "Сириус". Решение было принято после голосования среди местных жителей. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести поселок из состава Сочи и преобразовать его в отдельный муниципалитет. По его результатам также было принято положительное решение. 25 марта в Краснодарском крае после выхода из состава Сочи был образован городской округ "Сириус", на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент РФ Владимир Путин 22 декабря прошлого года подписал закон о федеральной территории "Сириус". Сегодня федеральная территория отмечает первую годовщину.

На территории "Сириуса" намерены активно развивать науку, образование, спорт, культуру. Для этого будут задействовать олимпийскую инфраструктуру, а также строить новые объекты высочайшего уровня. Например, концертный комплекс с лучшей в мире акустикой, студенческий кампус, современные спортивные и медицинские центры с лабораториями.