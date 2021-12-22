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ГИБДД Москвы гарантирует возможность записи через Госуслуги в подразделения за пять дней

В Госавтоинспекции также напомнили, что новый собственник должен оформить регистрацию авто на себя в течение 10 дней после его приобретения

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы гарантирует возможность записи через Госуслуги в свои подразделения в течение пяти рабочих дней, обращение через этот портал остается самым быстрым и удобным способом получения услуг по регистрации автомобиля или получению водительского удостоверения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Вы гарантированно запишитесь к нам на прием в течение пяти рабочих дней. Напомним, что новый собственник должен оформить регистрацию авто на себя в течение 10 дней после его приобретения", - говорится в сообщении.

В ГИБДД напомнили, что с помощью Госуслуг можно оплатить госпошлину со скидкой 30%, получить прием в назначенное время, а заявление на предоставление услуги по регистрации автомобиля попадает в подразделение сразу после заполнения сведений на сайте Госуслуг и на это уже не нужно тратить время, можно сразу отправиться на площадку осмотра.

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