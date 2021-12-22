Названы самые популярные туристические направления у россиян на Новый год

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Египет, Доминикана, Мальдивы и Куба стали самыми популярными направлениями при покупке россиянами авиабилетов для полетов в период с конца декабря до 10 января. Об этом свидетельствуют данные аналитики сервиса приема онлайн-платежей Cloudpayments.

"Сейчас россияне достаточно активно покупают туры на новогодние праздники. Чаще всего выбирают по нескольким критериям: наличие моря и теплая солнечная погода. Самые популярные направления в период с конца декабря до 10 января - Египет, Доминикана, Мальдивы и Куба. Также востребованы туры по России, самое популярное направление - Сочи", - рассказал партнер CloudPayments, турагентство Romans Tur.

Онлайн-оборот в авиабилетов в период с 1 по 19 декабря 2021 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее вырос на 197%, количество транзакций увеличилось на 186%, а средний чек вырос на 4% с 37 629 рублей до 39 126 рублей. Такой рост связан не только с восстановлением спроса, но также и с подорожанием билетов на самолеты. Пока уровень онлайн-спроса в этой категории за исследуемый период декабря не достиг уровня спроса за аналогичный период допандемийного 2019 года. Тогда в период с 1 по 19 декабря спрос в онлайне в этой категории был несколько выше, чем в этом году: онлайн-оборот был больше на 7%, количество онлайн-транзакций - выше на 10%, а величина среднего чека существенно ниже - на 26% - 27 786 рублей.

Онлайн-спрос на железнодорожные билеты с 1 по 19 декабря 2021 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее также вырос. Оборот в онлайне увеличился на 57%, количество транзакций - на 13%, а средний чек вырос на 3% - с 3 581 рубля до 3 675 рублей. Наиболее популярные направления для поездок на железнодорожном транспорте - Адлер, Санкт-Петербург, Казань. В период с 1 по 19 декабря 2019 года онлайн-спрос в этой категории был также несколько выше уровня аналогичного периода нынешнего года: онлайн-оборот был больше на 6%, количество транзакций в онлайне - больше на 4%, а размер среднего чека - 3 548 рублей - на 3% ниже показателя 2021 года.

Также вырос спрос на автобусные перевозки. В период с 1 по 19 декабря 2021 года онлайн-продажи в этой категории увеличились на 139% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Количество онлайн-транзакций также выросло на 71%, а средний чек вырос на 39% с 1 996 рублей до 2 782 рублей. В период с 1 по 19 декабря 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года онлайн-спрос в категории автобусных пассажирских перевозок был ниже: онлайн-оборот - меньше на 15%, количество транзакций - на 20% ниже, а средний чек - ниже на 4%, и составлял 3 548 рублей. Однако, это может говорить не столько о росте спроса в 2021 году по сравнению с 2019, а о том, что больше перевозчиков стали продавать билеты онлайн.

Аналитики отмечают рост онлайн-спроса и на услуги организаторов экскурсий. Онлайн-оборот в этой категории вырос на 127%, также выросло и количество транзакций - на 124%. Средний чек вырос с прошлого года незначительно - всего на 1% - и сейчас составляет 3 145 рублей. В этой категории популярны обзорные экскурсии и туры выходного дня в загородные дома отдыха и санатории. Хотя по сравнению с 2020 годом онлайн-спрос в этой категории вырос, но пока еще не дотягивает до показателей 2019 года. В период с 1 по 19 декабря 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года онлайн-спрос на туристические путевки был выше на 13%, количество онлайн-транзакций - больше на 20%, а средний чек выше на 43% - 5 427 рублей.