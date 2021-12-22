Подушевое финансирование в образовании Москвы выросло почти втрое

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Подушевое финансирование в системе образования Москвы за последние годы выросло почти в три раза, и власти намерены продолжить его увеличение. Об этом сообщил в среду в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности столичного правительства в Мосгордуме мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы ежегодно направляем дополнительные деньги на развитие московского образования. Буквально вчера правительством [Москвы] было принято решение об индексации подушевого норматива для школ и дошкольных учреждений. Должен вам сказать, что за последние годы объем подушевого финансирования в Москве увеличился почти в три раза. И это, конечно, обеспечивает качественно другое финансовое обеспечение системы образования. Но в целом <...> это нужно постоянно мониторить, смотреть и при первой возможности увеличивать финансирование системы образования", - сказал он.

Правительство Москвы ранее утвердило нормативы бюджетного финансирования школ и детских садов на 2022 год. На индексацию нормативов в законе о бюджете города на следующий год предусмотрены дополнительно 7,8 млрд рублей. С 1 января размеры подушевых нормативов финансирования государственных и частных образовательных учреждений будут проиндексированы на 3,1% и составят: на школьника 1-4-х классов - 139 тыс. рублей, 5-9-х классов - 160 тыс. рублей, 10-11-х классов - 180 тыс. рублей, на дошкольника группы полного дня - 191 тыс. рублей и на дошкольника группы кратковременного пребывания - 77,3 тыс. рублей.

Собянин также отметил, что власти столицы стараются не применять меры по переводу школьников на дистанционное обучение, это допустимо только в самом крайнем случае. "В этом учебном году мы вообще не переводили на дистанционное обучение, несмотря на то, что вы знаете, какая сложная была ситуация в сентябре, октябре, ноябре этого года. Будем делать и впредь также. Стараться не вводить эти ограничения", - подчеркнул он.

При этом даже в случае введения таких ограничений должны быть и компенсационные меры по поддержанию уровня знаний у детей, отметил мэр. "Вся система "Московской электронной школы" на это и направлена. Более того, после выхода из системы дистанционного обучения проводятся дополнительные занятия со школьниками, чтобы подтянуть их знания. И результат говорит сам за себя, уровень сдачи ЕГЭ, ОГЭ в наших школах не ниже, чем в допандемийный период времени. И это, конечно же, это заслуга учителей, воспитателей", - добавил Собянин.