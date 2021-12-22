Студентов петербургских вузов не будут переводить на дистанционное обучение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Высшие учебные заведения Петербурга будут продолжать работать в смешанном формате, так как это позволяет им гибко реагировать на эпидемиологическую обстановку. Об этом сообщил журналистам председатель совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленобласти, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов.

"Таких планов нет [на перевод на дистанционный формат обучения]. <...> Пропорции отнесения очного формата и онлайн - они не просто в каждом вузе разные, они меняются в течение даже семестра от месяца к месяцу. В рамках даже отдельных факультетов и вузов эти пропорции абсолютно отличаются", - сказал он.

По его словам, решение по переходу на дистанционный формат принимают вузы исходя из эпидемиологической обстановки. Так как уровень заболеваемости как студентов, так и преподавателей, сотрудников в каждом учреждении разное, смешанный формат обучения полностью себя оправдывает.

Как сообщил председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов, вакцинация студентов продолжается. "По вакцинации студентов: те, которые проживают в общежитиях, на сегодняшний день их более 38%. <...> Но надо понимать, что студенты еще имеют антитела, и по той информации, которой мы располагаем, сейчас вакцинированных и с антителами студентов более 52%", - сказал он.

Ранее в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) и Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) были обнаружены вспышки заболеваемости COVID-19 среди студентов в общежитиях. Сегодня в городе два вуза перешли на дистанционный формат обучения - СПбПУ и Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге (НИУ ВШЭ).