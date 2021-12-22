Собянин заявил о необходимости сохранить исторические памятники Москвы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Москва должна развиваться, сохраняя историческое наследие и памятники. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"Значительная часть моего времени как раз заключается в том, чтобы не давать долларовым миллиардерам искажать исторический облик Москвы. Это моя принципиальная позиция. Историческая память Москвы должна быть сохранена. Памятники, исторические памятники должны быть сохранены", - сказал Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности столичного правительства в Мосгордуме.

Он отметил, что в Москве отреставрировали уже около 1,7 тыс. памятников, а также благоустроили исторические улицы столицы такие, как Пятницкая, Лубянка, Маросейка, Тверская и другие.

"Конечно, мы никому не позволим разрушать исторический центр города. Поэтому все проекты <...> реализуются максимально щадяще и без сноса всяких исторических памятников. Это уголовно наказуемое преступление. Конечно, город должен развиваться, должен расти, но при этом, конечно, сохраняя историческое наследие", - добавил Собянин.