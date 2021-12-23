Как Huawei помогает студентам становиться ИКТ-специалистами международного уровня

По оценкам Минцифры, России не хватает от 500 тыс. до 1 млн IT-специалистов. У этого дефицита есть несколько причин.

Во-первых, сама сфера информационных технологий - одна из самых бурно развивающихся, причем во всем мире. По уровню цифровизации Россия занимает относительно неплохие позиции: согласно исследованию АНО "Диалог", наша страна расположилась на 27-м месте, обогнав, например, Швейцарию и Австралию.

При этом, следует из отчетов аналитиков Deloitte СНГ и SAP, наиболее цифровизирована в России B2C-сфера - то есть компании, работающие со своими клиентами напрямую. B2B-направление цифровизируется медленнее, что объяснимо не самой высокой мобильностью многих крупных компаний, - но и в их стратегиях цифровизация отмечается как один из главных факторов успешного развития бизнеса. Это означает, что актуальность IT-профессий со временем будет продолжать расти.

Во-вторых, в России вузы пока что не могут в полной мере обеспечить работодателей требуемым количеством подготовленных специалистов. По данным Минцифры, сейчас в стране не хватает бюджетных мест на IT-специальности: их около 80 тыс. Одна из целей - увеличить их число до 120 тыс. к 2024 году.

Примечательно, что работодатели уже готовы хорошо платить IT-специалистам уже сейчас - у них одна из самых высоких средних зарплат по стране: 150–350 тыс. рублей.

В-третьих, цифровизацию серьезно ускорила пандемия коронавируса. Что характерно, именно страны с благоприятными условиями для развития цифровых технологий оказались более устойчивыми к негативным последствиям, вызванным COVID-19.

Помочь государству восполнить серьезную нехватку кадров могут частные компании, погружая студентов в реальные проблемы и задачи отрасли.

Одна из таких компаний - Huawei. Десять лет назад она запустила в России свою глобальную программу Seeds for the Future, направленную на то, чтобы познакомить молодых специалистов со всего мира с самыми актуальными ИКТ-решениями и поделиться с ними международным опытом.

С момента открытия в России обучение по ней прошли более 130 студентов из СПбГУ, ИТМО, МТУСИ и Казанского федерального университета, а всего платформа объединила свыше 9 тыс. студентов из 500 университетов по всему миру.

В ногу со временем

Именно от применения современных технологий, от степени их проникновения зависит развитие многих областей - в бизнесе, науке и повседневной жизни. Как следствие, потребность в специалистах, которые способны решать актуальные задачи цифровизации, растет.

Проект Seeds for the Future помогает студентам актуализировать свои университетские знания и приобрести дополнительные навыки, востребованные на ИКТ-рынке. Другая цель программы - помочь молодым специалистам со всего мира преодолевать культурные различия, обмениваться знаниями о цифровых технологиях и использовать их для повышения качества жизни как у себя на родине, так и в других странах.

В компании постарались учесть культурные и индивидуальные особенности студентов, поэтому разработали более 70 вариантов обучающих курсов. Лекторами выступают ведущие эксперты штаб-квартиры Huawei в Китае.

Карьерный трамплин

В 2021 году в программе Seeds for the Future в России участвовали более 30 студентов из ведущих вузов: студенты бакалавриата и магистратуры, а также выпускники этого года. За время восьмидневного обучения молодые специалисты прослушали онлайн-курсы по таким важнейшим направлениям ИКТ, как искусственный интеллект, 5G, облачные технологии, Big Data, "умные" дома и города, кибербезопасность. Кроме того, в лекциях затрагивались вопросы из области психологии, культуры и корпоративной социальной ответственности.

"Программа Seeds for the Future работает в России уже десять лет, и все это время мы наблюдаем высокий интерес к ней со стороны университетов и их выпускников. Учебные заведения рассматривают ее в качестве эффективного инструмента, позволяющего повысить уровень подготовки студентов, а молодые специалисты используют ее как трамплин для построения успешной карьеры в мультикультурной ИКТ-среде", - отметил У Сай, вице-президент Huawei в регионе Евразия.

По его словам, Huawei как один из лидеров индустрии стремится развивать навыки молодых талантливых специалистов и помогать им интегрироваться в мировое сообщество. Работать в этом направлении компания намерена и в будущем.