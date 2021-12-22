{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Власти Турции разрешили экстренное использование вакцины "Турковак"

АНКАРА, 22 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Турции разрешило экстренное применение в стране отечественной вакцины от коронавируса "Турковак" (Turkovac). Об этом заявил в среду в эфире телеканала Эн-ти-ви глава ведомства Фахреттин Коджа.

"Получено разрешение на экстренное использование [в Турции] нашей вакцины "Турковак". Скоро мы приступим к ее массовому производству. Мы станем одной из девяти стран, изготовляющих вакцины от коронавируса", - сказал он. Коджа также сообщил, что на предприятии в провинции Шанлыурфа уже началось производство этой вакцины.

Теги
ТурцияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Школьники Мордовии уйдут на зимние каникулы с 27 декабря
При этом заболеваемость все еще остается высокой
Читать полностью