В Ленинградской области открыт мемориальный комплекс к 800-летию Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Мемориальный комплекс "Молитва перед боем", посвященный 800-летию Александра Невского, открыли в среду в Никольском Ленинградской области, передает корреспондент ТАСС. Комплекс расположен на месте, где русский князь остановился помолиться перед знаменитой Невской битвой со шведами в 1240 году.

"Князь Александр Невский и его дружина не раз вставали на защиту древнерусской государственности. Уже через год после Невской битвы князь изгнал захватчиков из Копорья, освободил земли южнее Финского залива, а в 1242 году одержал историческую победу на Чудском озере. Образ святого благоверного князя, защитника земель русских всегда служил надежной духовной опорой нашего народа", - сказал на церемонии открытия комплекса директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Парк, где расположен мемориальный комплекс в честь великого русского полководца и правителя Александра Невского, имеет форму креста. В парке установлены 29 скамеек, 160 светильников, 14 прожекторов, полностью выполнено мощение пешеходных дорожек, высажены 30 берез и кусты кизильника вдоль дорожек, обустроен пешеходный мост через ручей. Для удобства туристов установлен инфостенд.

Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комплекс будет в дальнейшем развиваться. "Мы хотели бы в каждой части креста, в каждом наконечнике креста, поставить уменьшенную копию храма, которая связана с Александром Невским", - сказал губернатор.

Историческое место

По мнению многих историков, именно в этом месте князь отдыхал со своей дружиной в 1240 году накануне битвы, которая принесла ему не только многовековую славу, но и знаменитое прозвище. Неподалеку установлен памятный знак в честь 770-летия той громкой победы русских дружинников - Невской битвы.

"Князю Александру было 19 лет, когда, согласно летописи, он получил известие о высадке, как бы сейчас сказали, шведского "десанта". И, помолившись, вместе со своими дружинниками, многие из которых были моложе его, решил не собирать, как обычно, ополчение, рать, тратя на это месяцы, а с небольшим отрядом атаковать шведов. <...> Этот памятник мы открываем сегодня. Напомню, что не так давно президент открыл на Чудском озере громадный мемориал, посвященный памяти Александра Невского и Ледового побоища, здесь также закладывается мемориальный парк Александра Невского, а через несколько месяцев мы планируем в Казахстане, на пути Невского - несколько раз он туда отправлялся с тяжелой дипломатической миссией, в столицу Орды - там мы тоже откроем памятник Александру Невскому. Это все часть большой мемориальной программы", - отметил на церемонии помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Александр Невский (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы в Невской битве, состоявшейся 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат, способствовал распространению христианства в северные земли поморов. Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь.