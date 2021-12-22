Учителя в школах Югры впервые смогут отказаться от самостоятельной разработки контрольных

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 декабря. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) сформировал банк данных с более 1 тыс. заданий, позволяющий учителям в школах отказаться от самостоятельной разработки контрольных работ. Это позволит исключить человеческий фактор и повысить качество оценки знаний учеников, сообщил в среду журналистам директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

"В Югре планируется запуск проекта по организации сквозного критериального оценивания. Это единая система на уровне региона, позволяющая получить максимально объективные результаты оценивания, когда педагоги полностью освобождаются от необходимости разрабатывать контрольные работы (по итогам четвертей, ежегодные)", - сказал Дренин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

По его словам, в Югре усилиями учебно-методических объединений по различным предметам сформирован банк данных, который включает более 1 тыс. заданий. "Мы получаем систему, исключающую человеческий фактор", - отметил он.

ТАСС Дренин уточнил, что возможность добровольно отказаться от разработки контрольных у педагогов по всей Югре появится в 2022 году. "В планах - в 2022 году полностью централизовать и валидизировать систему итогового оценивания. Никто школе и педагогу запретить разрабатывать контрольные не может - это их полномочия. Мы предлагаем вариант снижения на них нагрузки", - поясни он.

О питании и допобразовании

Также Дренин сообщил журналистам, что в цифровой образовательной платформе государственной информационной системы Югры появился модуль по контролю качества и организации питания в каждой школе. Контроль будет вестись по четырем уровням - начиная с закупки продуктов и заканчивая тем, что и в каком количестве находится в тарелке ученика. Глава департамента образования Югры пояснил, что это "беспрецедентный проект в России", поскольку к нему подключились также организации дополнительного образования. Ранее власти Югры сообщали, что на обеспечение горячим питанием школьников в 2021 году планируется направить более 1,4 млрд рублей.

Дренин отметил, что воспитанники спортивных школ в Югре получили возможность отказаться от уроков физкультуры в общеобразовательных заведениях благодаря запуску пилотного проекта по интеграции общего и дополнительного образования. "Если ребенок ходит и занимается в спортивной школе, где все реализуется в соответствии с государственным стандартом, то он автоматически освобождается от занятий физкультурой. Это такой насущный вопрос, его родители часто задавали. Сейчас мы нашли технологии, как это решать не просто по договоренности в учреждении, а абсолютно легально, на уровне системы, которая функционирует в автономном округе", - пояснил он, отметив, что пока данная система реализуется в нескольких школах ХМАО, но в 2022 году ее действие планируется расширить.

Также глава департамента образования Югры сообщил, что в целом охват дополнительным образованием в ХМАО по итогам 2021 года достиг 85% для детей в возрасте от пяти до 18 лет, при этом сертификатом дополнительного образования в регионе пользуются почти 260 тыс. обучающихся, из которых около 10 тыс. получают услуги в негосударственных организациях за счет средств бюджета Югры. По итогам 2019 года в Югре сертификатом пользовались около 90 тыс. детей.