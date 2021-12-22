Опрос: на Украине 80% населения отмечают ухудшение ситуации с тарифами

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Большинство населения Украины отмечают ухудшение ситуации с тарифами и ценами на основные товары и лекарства по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинской социологической компании "Рейтинг", обнародованные в среду.

Значительное ухудшение ситуации с коммунальными тарифами на Украине отметили 47% опрошенных, еще 33% считают, что ситуация "скорее ухудшилась", 17% не заметили изменений.

Почти 90% респондентов выразили недовольство ситуацией с ценами на основные товары и лекарства, из них 57% сообщили о ее значительном ухудшении, 32% - о том, что обстановка "скорее ухудшилась". Только 8% участвовавших в исследовании не заметили изменений.

Значительное ухудшение материального состояния за прошедшие 12 месяцев отметили 24% опрошенных. Кроме того, 26% считают, что этот показатель у них "скорее ухудшился", 40% не заметили изменений. Ухудшение экономической ситуации в целом по стране отметили 42%, еще 28% считают, что она "скорее ухудшилась", 17% не ощутили перемен.

Опрос проводился с 16 по 18 декабря во всех регионах Украины, подконтрольных правительству. В нем приняли участие 2,5 тыс. человек. Статистическая погрешность не превышает 2%.