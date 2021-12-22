Дегтярев допустил ослабление ограничений в Хабаровском крае в период новогодних праздников

ТАСС, 22 декабря. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев допустил смягчение коронавирусных ограничений в регионе, которые, в том числе, касаются работы учреждений дополнительного образования.

"Думаю, что послабляющие меры [в новогодние праздники] вполне возможны. Очень много обращений граждан, особенно по ограничениям, связанным с дополнительным образованием. Но детей же надо чем-то занимать - кружки, секции, спорт. Поэтому, думаю, что в эту сторону возможны послабления", - сказал Дегтярев.

Он уточнил, что решение об ограничительных мерах или их отмене будет принято на заседании регионального штаба по коронавирусу, которое пройдет в начале следующей недели.

Губернатор уточнил, что коллективный иммунитет превышает среднероссийские показатели и составляет более 60%. Он добавил, что сам уже прошел ревакцинацию летом этого года и намерен в последующем третий раз сделать прививку.

В среду региональные власти сообщили, что в Хабаровском крае замечено небольшое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, показатель упал на 6%. В регионе зарегистрировано 3 396 новых случаев против 3 573 на предыдущей неделе. Наибольшее число заболевших наблюдается в Бикинском, Ванинском, Вяземском, Советско-Гаванском, Солнечном, Хабаровском, имени Лазо и Полины Осипенко районах.