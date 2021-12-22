Новый кампус в Сириусе сможет охватывать более 10 тыс. студентов ежегодно

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 декабря. /ТАСС/. Передовой кампус университета, который планируют построить на федеральной территории Сириус, сможет ежегодно охватывать программами более 10 тыс. студентов ежегодно, рассказал в ходе празднования Дня федеральной территории Сириус глава ее администрации Дмитрий Плишкин.

"Мы планируем построить передовой кампус университета мирового уровня, который сможет охватить своими программами более 10 тыс. студентов ежегодно", - сказал он.

Плишкин добавил, что сейчас студенты смогут пройти обучение по программам в области генетики и наук о жизни, информационных технологий и искусственного интеллекта, когнитивных исследований, математики. В данный момент университету передали земельный участок, идет проектирование первой очереди.

Ранее сообщалось, что строительство кампуса начнется в 2023 году, планируется создание новых корпусов для размещения студентов и аспирантов, зданий для проживания научных сотрудников, преподавателей университета "Сириус" и представителей резидентов инновационного центра. Лабораториями и ресурсными центрами университета смогут пользоваться компании, а пространство кампуса будет интегрировано в федеральную территорию.