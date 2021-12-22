Комитет Совета Федерации поддержал концепцию законопроекта о ковид-сертификатах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал концепцию законопроекта об использовании в общественных местах ковид-сертификатов с QR-кодами о прививке. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Андрей Клишас.

"Комитет поддерживает концепцию законопроекта. Соответствующее заключение направлено в комитет Совета Федерации по социальной политике", - сказал сенатор.

Как говорится в заключении комитета, согласно Конституции РФ, права и свободы человека и гражданина "могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства". В документе сенаторы ссылаются на постановление Конституционного суда РФ от 25 декабря 2020 года, по которому "Конституция РФ (статьи 2, 7 и 41) исходит из того, что жизнь и здоровье человека - высшее благо, без которого утрачивают свое значение многие другие блага и ценности, а потому забота об их сохранении и укреплении образует одну из основополагающих конституционных обязанностей государства".

"В связи с этим РФ возлагает на себя ответственность за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе путем принятия и исполнения законов, направленных на предотвращение и устранение рисков для жизни и здоровья граждан, возникающих в связи с эпидемическими заболеваниями. В контексте данных положений представляется, что цели предлагаемого проектом федерального закона регулирования согласуются с конституционно защищаемыми целями и ценностями", - отмечается в официальном заключении комитета.

В документе также говорится, что принятие закона потребует разработки правительством РФ нормативных правовых актов, необходимых для его реализации.

Госдума 17 декабря приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест ковидных сертификатов с QR-кодами о прививке, перенесенной болезни или медотводе. Поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.